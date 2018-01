Alerte enlèvement en France: le bébé de 2 mois a été retrouvé vivant, la police a interpellé son père

Le parquet de Toulouse a déclenché samedi matin une alerte enlèvement pour un nourrisson de 2 mois, enlevé par son père à l'hôpital et en danger de mort s'il ne reçoit pas des soins "dans les plus brefs délais".



Le petit garçon prénommé Tizio, alimenté par sondes gastriques et voies intraveineuses, a été enlevé vendredi entre 18H30 et 19H00 à l'hôpital Purpan à Toulouse, par son père, un homme de 33 ans, a indiqué à l'AFP le parquet de la ville.



Le bébé "souffre d'une pathologie nécessitant la poursuite de soins immédiats, son pronostic vital est engagé à défaut de recevoir ces derniers dans les plus brefs délais", poursuit le parquet dans un communiqué.



Le bébé a finalement été retrouvé ce samedi soir vivant dans l'Aude. Son père a été interpellé.

Alerte Enlèvement en cours : appelez le 0 800 36 32 68 pour vos signalements. Informations >> https://t.co/bqgBIkWNF4 pic.twitter.com/tNoHsdQLkf — Ministère Justice (@justice_gouv) January 6, 2018