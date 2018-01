Christophe et son épouse, deux Namurois bloqués aux Arcs par la tempête Eleanor: "C’est la nature, on ne peut rien faire"

De nombreuses stations de ski françaises sont touchées par la tempête Eleanor. C’est le cas des Arcs, où se trouve le Namurois Christophe Lejan en compagnie de son épouse. Depuis mardi, ils sont bloqués dans leur hôtel.

Le samedi 30 décembre, Christophe Lejan et son épouse sont arrivés aux Arcs 2000, en France. C’est la première fois que le couple, habitant Émines, dans la province de Namur, va skier durant cette période de l’année. "Habituellement, on part au mois de mars, mais on se disait que fêter le Nouvel An à la montagne pourrait être super", nous confie Christophe, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. "Malchance", quelques jours après leur arrivée, la station est touchée par la tempête Eleanor. "Depuis mardi, impossible de skier ! Mardi soir, ça a commencé à souffler… Mercredi, ça soufflait vraiment très fort."





"On joue aux cartes"



Toute la station est donc bloquée, les routes ont été fermées par la gendarmerie… Et les deux Namurois sont confinés dans leur hôtel. "Quelques personnes essaient de sortir, plutôt pour faire des photos de la tempête, mais c’est dangereux parce que sur les hôtels, il y a des stalactites qui risquent de nous tomber dessus. Donc on joue aux cartes, on fait des jeux de société… Hier, les télévisions étaient coupées."

Les vents très forts sont inquiétants, surtout pour l’épouse de Christophe. "Elle avait un peu peur hier. En plus, tous les matins, on entend les détonations de dynamites des pisteurs qui essaient de déclencher des avalanches… mais il y a tellement de neige ! Ce matin, en sortant du ski shop, nous avons vu un escalier couvert de 3 mètres de neige. C’est affolant."

Christophe et son épouse sont censés quitter les Arcs 2000 samedi matin… si tout va bien. "On prend notre mal en patience. C’est la montagne, la nature. On ne peut rien faire."



La camionnette de Lillo "complètement recouverte de neige"

D'autres Belges sont coincés au même endroit. C'est le cas de Lillo et de sa famille. "Tout le domaine est fermé, écrit-il via notre bouton orange Alertez-nous. Notre camionnette est recouverte de neige".