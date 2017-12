"Chang est assis, Il mange du riz, Ses yeux sont petits, Riquiquis": une comptine véhiculant des stéréotypes antichinois crée le scandale en France

L'association française de lutte contre le racisme SOS-Racisme a demandé le retrait d'une comptine enseignée dans une maternelle de la banlieue parisienne "qui réduit les Chinois à quelques traits sommaires", selon un communiqué reçu par l'AFP.





"Remplie de clichés, avec tout ce que cela suppose de grossier"



La comptine, diffusée mardi sur les réseaux sociaux, est intitulée "Chang Le Petit Chinois". "Chang est assis, Il mange du riz, Ses yeux sont petits, Riquiquis", dit une de ses strophes. "Remplie de clichés, avec tout ce que cela suppose de grossier, une comptine apprise dans une école réduit les Chinois (et donc, dans l'esprit de beaucoup, les personnes d'origine asiatique) à quelques traits sommaires, avec une petite référence physique bien dégueulasse", affirme SOS-Racisme dans son communiqué. L'association précise avoir demandé au Ministère de l'éducation nationale "que ce texte - non officiel - ne puisse plus être utilisé dans des écoles". "Le Ministère a immédiatement promis de saisir le rectorat concerné", a-t-il ajouté. Vendredi, les autorités locales de l'Education n'avaient pas donné suite aux sollicitations de l'AFP.