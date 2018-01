Emmanuel Macron rend hommage à France Gall: "Elle fut assurément la petite sœur des Français"

Emmanuel Macron a rendu hommage dimanche à la chanteuse France Gall, "éternelle petite soeur" des Français, à la "fragilité radieuse", dans un communiqué de l'Elysée.

"Si Johnny Hallyday fut pour bien des Français cette figure de grand frère protecteur, France Gall fut assurément leur éternelle petite soeur, dont la fragilité radieuse a accompagné des générations", a réagi le président de la République.



Dans un rappel des étapes clefs de sa carrière, le locataire de l'Elysée a évoqué "la plus juvénile vedette des yéyés", ce dont "Serge Gainsbourg (...) jouait plaisamment, la qualifiant de "Lolita française" au moment où la France, après avoir reçu le choc du roman de Nabokov (traduit en 1957), se découvrait une jeunesse aspirant à toutes les émancipations".



Après la fin de la vague des yéyés, "la rencontre voulue mais inespérée avec Michel Berger, en 1973", a marqué un tournant crucial, a rappelé le communiqué élyséen.



"Enumérer ses chansons des années 80, c'est faire l'inventaire des titres qui ont le plus marqué les Français, toutes générations confondues, par leur sensibilité extrême" et "le génie de Michel Berger aura permis à France Gall de trouver dans son timbre resté adolescent des brisures et des accents touchant directement le coeur du public", a-t-il ajouté.



"France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité"



Après les décès brutaux de Michel Berger puis de sa fille Pauline, "c'est surtout son engagement dans de nombreuses causes qui se fit plus intense", femmes, sans-papiers, Afrique, notamment au Mali puis au Sénégal, a souligné le chef de l'Etat.



Et l'écriture de la comédie musicale Résiste avait rappelé "notamment aux plus jeunes un répertoire qui n'avait pas pris une ride".



Le chef de l'Etat a présenté ses condoléances au compagnon de France Gall, à son fils, à ses petits-enfants, ou encore au monde de la chanson et aux habitants de l'île de Ngor, au Sénégal, où la chanteuse possédait une maison.



Il avait d'abord réagi sur Twitter à l'annonce du décès de la chanteuse dimanche matin à 70 ans. "France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité. Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l'exemple d'une vie tournée vers les autres, ceux qu'elle aimait et ceux qu'elle aidait", avait-il salué.