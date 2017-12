Flashé à 222 km/h, il dit être en retard pour demander sa compagne en mariage: comment ont réagi les gendarmes?

Un restaurateur toulousain âgé de 33 ans a été contrôlé ce vendredi après-midi à 222 km/h sur une autoroute française à Salses-le-Château, en direction de l'Espagne. La vitesse est pourtant limitée à 130 km/h sur le tronçon.



Devant les gendarmes, l'homme ne s'est pas dégonflé et a expliqué que s'il roulait si vite, c'était parce qu'il était en retard pour demander en mariage sa compagne en Espagne. "Le conducteur a dit qu'il se rendait à une soirée à laquelle il était en retard. Soirée qu'il avait organisée pour demander en mariage sa fiancée", confie le capitaine de l'escadron de sécurité routière des Pyrénées orientales.



Mais la surprise a tourné court pour la fiancée du contrevenant, qui était à ses côté dans le véhicule. "Disons qu'elle l'a appris de manière encore plus originale. Au lieu de l'apprendre au cours de la soirée, elle l'a appris sur le bord de la route, alors qu'on retirait le permis de son compagnon et que la voiture était envoyée à la fourrière pour une semaine", décrit le capitaine.

C'est de l'inconscience

La période de Noël n'a pas du tout attendri les gendarmes, eux-mêmes choqués par la vitesse à laquelle roulait l'individu. "Ça peut paraître pas sympathique, mais je dirais qu'il vaut mieux se faire retirer le permis de conduire que de se faire délivrer un permis d'inhumer. C'est de l'inconscience, rouler à 222 km/h mesuré avec l'appareil, on peut imaginer qu'il était à près de 240 km/h au compteur", indique le capitaine de la gendarmerie.



Reste à savoir si en guise de cadeau de mariage, le fiancé trop pressé se fera offrir un stage pour récupérer son permis.