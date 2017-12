France: après avoir perdu un pari, il se retrouve entièrement nu... devant les gendarmes

Un homme de 24 ans, entièrement nu et un balai à la main, qu'il tenait comme un fusil, s'est retrouvé face aux forces de l'ordre à Lamballe, dans la nuit de dimanche à lundi, selon le compte Facebook de la gendarmerie des Côtes-d'Armor.



En patrouille autour de la gare, les gendarmes sont tombés à 03h30 sur le jeune homme, nu comme un ver en train de prendre la pose, un balai à la main qu'il tenait "à la manière d'un fusil".



"Il a perdu un pari" et "devait mimer son sport favori dans le plus simple appareil: le biathlon", ont-ils expliqué.



Une procédure pour exhibition sexuelle a été ouverte.