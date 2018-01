France: Marine Le Pen pour un changement de nom du Front national

(Belga) Marine Le Pen est favorable à un changement du nom de la formation d'extrême droite qu'elle préside, le Front National. "Aujourd'hui, si nous changeons le Front national, alors il faut aussi changer l'appellation", a-t-elle affirmé dimanche lors d'un déplacement à Alençon (Orne), rapporte Le Figaro.

L'idée d'un changement de nom a été émise en septembre et soumise à une consultation des adhérents du parti. Les 30.000 réponses au questionnaire sont en cours de dépouillement. Sans attendre les résultats, la présidente a d'ores et déjà affirmé être "plutôt pour un changement de nom", lors d'une conférence de presse dans le cadre de la tournée pour la "refondation" du Front national. Les militants seraient selon elle aussi "plutôt majoritairement pour un changement de nom". "Que le FN termine sa mue et passe de parti d'opposition, de contestation à un parti de gouvernement", a formulé la candidate malheureuse à l'élection présidentielle. (Belga)