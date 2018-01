France: un nourrisson en danger de mort retrouvé après une alerte nationale

(Belga) Un nourrisson de 2 mois en danger de mort qui avait été enlevé vendredi dans un hôpital de Toulouse (sud-ouest de la France) par son père, a été retrouvé vivant samedi soir et le père a été arrêté, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Un gendarme au repos a repéré la voiture du père dont le signalement et l'immatriculation avaient été donnés dans l'alerte enlèvement du parquet de Toulouse, ce qui a permis son interpellation ainsi que celle de son frère. "L'enfant va bien", a indiqué la même source précisant que le bébé avait été retrouvé à Belcaire, dans le département voisin de l'Aude. Le petit garçon, Tizio, alimenté par sondes gastriques et voies intraveineuses, "souffre d'une pathologie nécessitant la poursuite de soins immédiats, son pronostic vital est engagé à défaut de recevoir ces derniers dans les plus brefs délais", avait précisé le parquet de Toulouse, dans un communiqué. La directrice générale de l'hôpital Purpan à Toulouse, Anne Ferrer, avait rappelé samedi au père "l'impérieuse nécessité" de ramener son nourrisson car les jours de son fils étaient "en danger". (Belga)