France: un téléfilm sur l'attentat au Bataclan "ajourné"

(Belga) La chaîne publique de télévision France 2 a annoncé avoir "ajourné" un téléfilm controversé sur l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015, tant que son producteur n'aura pas "consulté l'ensemble des associations des victimes".

La fiction, intitulée "Ce soir-là", raconte une histoire d'amour née le soir du massacre dans la salle de concert parisienne, avec Sandrine Bonnaire dans le rôle principal. Le tournage, effectué à Paris, s'est achevé fin décembre. Dans son communiqué, France 2 a souligné "qu'aucune date de diffusion n'était prévue" pour ce téléfilm "non encore visionné par la direction de la chaîne". La compagne d'un homme décédé dans l'attentat a lancé il y a un mois une pétition en ligne pour réclamer l'abandon du projet, qui a déjà rassemblé plus de 36.000 signatures sur le site change.org. "Ce projet nous blesse, nous heurte, nous choque... Nous sommes scandalisés qu'un tel projet audiovisuel puisse voir le jour si peu de temps après cet événement aussi violent", dénonce le texte de cette pétition qui appelle à "renoncer à ce projet trop douloureux". "Même si on n'a jamais réclamé la censure, on est content que la pudeur et la retenue l'emportent", a déclaré à l'AFP le président de l'association de victimes Life For Paris, Arthur Dénouveaux, tout en affirmant que "le rôle de l'association n'est pas d'être censeur". Le 13 novembre 2015, 130 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées dans une série d'attentats à Paris et Saint-Denis, au nord de la capitale. (Belga)