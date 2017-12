Hand: Olivier Nyokas déclare forfait pour l'Euro-2018

L'arrière gauche Olivier Nyokas a déclaré forfait pour l'Euro-2018 de handball à cause d'une blessure à un genou, laissant le groupe des Bleus à un total 20 joueurs pour préparer le tournoi qui a lieu en Croatie du 12 au 28 janvier, a annoncé vendredi la Fédération française (FFHB).

Blessé au moment de rejoindre les Bleus pour leur stage de préparation qui a débuté mardi à Capbreton (Landes), le Nantais de 31 ans "n'est finalement pas apte à poursuivre la préparation et de facto à postuler pour l'Euro-2018", précise la FFHB dans un communiqué.

"La consolidation de sa fracture de la pointe de la rotule est insuffisante", a expliqué Pierre Sébastien, le médecin des Bleus.

La fédération précise que l'arrière gauche, le deuxième forfait à ce poste après celui de William Accambray (tendon d'achille), ne sera pas remplacé et que c'est un "groupe de 20 joueurs" qui "continuera la préparation", prévue à Capbreton jusqu'à samedi, avant trois matches amicaux les 4, 6 et 7 janvier contre la Norvège, l'Egypte et le Danemark dans le cadre de la Golden League.

La liste définitive du sélectionneur Didier Dinart sera annoncée le 8 janvier.