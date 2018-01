La France commémore les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Casher

(Belga) Le président français Emmanuel Macron et la maire de Paris Anne Hidalgo ont rendu dimanche hommage aux 17 victimes des attentats djihadistes qui ont frappé le journal satirique Charlie Hebdo, il y a trois ans jour pour jour, et le supermarché Hyper Casher deux jours plus tard.

Les deux personnalités ont déposé une couronne de fleurs devant le bâtiment qui abritait la rédaction du magazine satirique. Une brève cérémonie a également été organisée devant le supermarché juif. Le 7 janvier 2015, deux individus armés se sont introduits dans les locaux de la rédaction de Charlie Hebdo. Ils y ont ouvert le feu, tuant douze personnes dont les dessinateurs Cabu et Charb. Deux jours plus tard, un troisième terroriste tuait un agent de police et quatre personnes à l'Hyper Casher. Ces attentats marquent le début d'une série d'attaques djihadistes perpétrées sur le sol français, qui ont fait 240 morts. (Belga)