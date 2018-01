La réforme de l'apprentissage et de la formation la plus attendue des Français

La réforme de l'apprentissage, de la formation et de l'assurance chômage est la plus attendue par les Français, mais la confiance reste limitée dans la capacité de l'exécutif de mener à bien les réformes, selon un sondage Elabe diffusé lundi.

Cité en premier par 29% des personnes interrogées, le chantier apprentissage-formation-assurance chômage devance la réforme du droit d'asile et de l'immigration (14%) et la révision constitutionnelle (dose de proportionnelle aux législatives, diminution du nombre de parlementaires...) (14%).

Viennent ensuite la réforme du logement (construction, APL...) (12%) et celle "sur la croissance et transformation des entreprises" (9%), selon cette enquête pour BFMTV. Trois réponses étaient possibles. La lutte contre les "fake news" sur internet, auxquelles Emmanuel Macron veut s'attaquer, n'est citée en première que par 1% des personnes interrogées.

Sur tous ces sujets, les Français sont partagés sur la capacité du chef de l'Etat et du Premier ministre Edouard Philippe de mener les réformes à bien. 57% leur font confiance pour la réforme de l'apprentissage-formation-assurance chômage et 54% pour la croissance-transformation des entreprises.

Mais ce n'est le cas que de moins de la moitié d'entre eux à propos des autres chantiers : réforme du logement (49%), réforme constitutionnelle (45%) ou du droit d'asile et de l'immigration (44%).

Enfin, près d'un Français sur deux (47%) souhaite qu'Emmanuel Macron et son gouvernement continuent "dans la même direction" en 2018, 31% souhaitent une politique "plus à gauche" et 21% "plus à droite".

Jean-Luc Mélenchon (16%), Nicolas Hulot et Marine Le Pen (15%) arrivent en tête des personnalités que les Français souhaitent "voir jouer un rôle plus important" (trois réponses possibles).

Enquête réalisée en ligne les 5 et 6 janvier auprès de 1.001 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.