La tempête Eléanor fait une nouvelle victime en France, une nonagénaire coincée dans sa maison inondée

Une nonagénaire est morte jeudi dans sa maison inondée par une coulée de boue et d'eau sur la commune de Crêts-en-Belledonne (Isère), a-t-on appris auprès des pompiers, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.



Les pluies torrentielles qui s'abattent sur le département ont provoqué la crue d'un ruisseau voisin qui a envahi l'habitation où les secours n'ont pas pu ranimer la vieille dame, âgée de 93 ans selon la préfecture.



Le drame s'est produit le long d'une route départementale où la circulation est actuellement coupée, comme sur d'autres axes locaux, en raison des précipitations et d'éboulements.



L'Isère a été placée en vigilance orange par Météo-France en raison d'un risque d'inondations lié aux fortes pluies provoquées par la tempête Eleanor. La vallée du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry, est particulièrement touchée, à l'instar du village de La Pierre, inondé aux trois-quarts d'après le maire de la commune, cité dans la presse régionale.