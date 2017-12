Les plaques de la seule rue Johnny Hallyday volées dès le décès du chanteur: voici la solution du maire de la commune

En 2013, Gérard Dezempte, maire de la commune de Charvieu-Chavagneux, en France, avait l’idée de nommer une rue en hommage Johnny Hallyday. Mais depuis la mort de l’idole des jeunes, les plaques annonçant le nom de la rue ont été dérobées. "Dans la nuit ou la seconde nuit après la disparition de Johnny Hallyday, certains ont démonté les plaques et on a eu cinq plaques de volées. C’est une rue qui est assez longue, donc cinq plaques pont été volées. Quand j’ai vu ça, j’ai fait récupérer les quatre plaques qui restaient de façon à ne pas se les faire voler", e expliqué le maire au micro de Frédéric Moray pour Bel RTL.





"Il pourra y avoir plusieurs vagues"



Pour que ça ne se reproduise pas et pour éviter que des gens se fassent arnaquer sur des sites d’enchères, Gérard Dezempte a eu une idée : "Dans la mesure où il ne me semblait pas souhaitable que puisse être réalisée une spéculation sur les plaques volées et donc pour que la morale soit sauvegardée, j’ai simplement décidé que nous ferions faire rigoureusement les mêmes plaques et que nous pourrions les tenir à la disposition de ceux qui le souhaitent moyennant le prix coûtant avec le prix de l’envoi, ça représente 95€", a-t-il détaillé avant de préciser : "Il pourra y avoir plusieurs vagues et si des personnes souhaitent en avoir dans le courant de l’année prochaine, on refera une commande, de façon à ce que personne ne puisse spéculer et ce seront strictement les mêmes plaques."





600 plaques vendues



Gérard Dezempte a assuré ne tirer aucun argent de ces ventes puisqu’il propose les plaques au prix coûtant + les frais de livraison. Pour l’instant il a déjà vendu 600 plaques. "Ce n’est pas beaucoup hein, Johnny il était apprécié dans le monde entier, donc c’est pas énorme", a-t-il encore commenté.



En plus d’une rue au nom de Johnny, la commune de Charvieu-Chavagneux a également décidé de rendre hommage à deux autres grands de la chanson française : Charles Aznavour et Edith Piaf. Tous deux ont également une rue à leur nom.