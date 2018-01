Lillo et sa famille, originaires de Binche, sont coincés aux Arcs: "Notre camionnette est entièrement recouverte de neige" (photos)

Plusieurs personnes sont bloquées dans les stations de ski françaises, à la suite de la tempête Eleanor. Parmi eux, des Belges. Ainsi, Lillo et six membres de sa famille (originaire de Binche et de La Louvière) sont coincés aux Arcs. "On est arrivé le 31 décembre, et on a pu skier lundi et mardi, explique-t-il après nous avoir joints via notre bouton orange Alertez-nous. Mardi, déjà, le vent s'était levé. Puis, mercredi matin, on nous a expliqué qu'on devait rester à l'intérieur car les bourrasques de vent atteignaient 140 km/h".

La mésaventure est aussi arrivée à Christophe et son épouse, deux Namurois, bloqués aux Arcs.





Que font-ils pour s'occuper?

Depuis, Lillo et sa fille, ainsi que le petit copain de celle-ci et ses parents sont confinés à l'intérieur. "On est dans nos chambres, décrit le père de famille. On joue à des jeux de société, etc. En tout, on est sorti une heure depuis deux jours". Et lorsqu'ils sont sortis, ils n'ont d'abord pas trouvé leur camionnette. "Elle est totalement recouverte de neige", décrit Lillo, comme le montrent ses photos envoyées via notre bouton orange Alertez-nous.











"On a mangé des biscottes": le boulanger ne peut atteindre la station

Ces Belges sont en pension complète, ils ne doivent donc pas se soucier de leur nourriture, mais le restaurateur devra bientôt se ravitailler. "On a eu des biscottes à manger ce matin car le boulanger n'est pas parvenu jusqu'ici, décrit le vacancier. Mais pour l'instant, mis à part ça, il y a à manger en suffisance".

Lillo et sa famille doivent partir dimanche matin. A priori, leur planning devrait être respecté.