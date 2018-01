Malaise: Charles Aznavour propose de faire un "tri" parmi les migrants

Charles Aznavour était l’invité de l’émission "20h30 le dimanche" sur France 2, et répondait aux questions de Laurent Delahousse. Ils ont été à un moment rejoints sur le plateau par Khatia Buniatishvili, une pianiste d’origine géorgienne.

Alors qu’était évoquée la richesse que lui apportent les diverses cultures dont le chanteur de 93 ans est issu - il est d’origine arménienne, son père est, comme la pianiste, né en Géorgie, il parle plusieurs langues - l’animateur l’a interrogé sur la question des migrants. "Quand on voit cette histoire, ce parcours, cette double culture, aujourd'hui, vous considérez que la France elle est trop timide vis-à-vis des migrants, vis-à-vis de l’accueil des migrants ? Ou pas ?", lui a demandé Laurent Delahousse.

L’interprète de "La Bohème" a alors répondu: "D'abord, on devrait savoir à qui on a affaire. Il y a peut-être des génies parmi ces gens. En tout cas il y a des gens utiles, c’est sûr. C’est vrai qu’on ne peut pas avoir tout le monde chez soi, ce n’est pas facile, et puis ça ne serait pas normal. Mais on pourrait faire un tri, en tout cas intéressant. On pourrait avoir des gens intéressants qui passent", a-t-il déclaré, évoquant Marie Curie, à qui on ne dirait pas "c’est une Polonaise, au revoir madame".

Dans #20h30ledimanche, Charles Aznavour propose un "tri" des migrants, pour ne pas louper un "génie" pic.twitter.com/5fLKdG3UDF — Paul Guyonnet (@Pauluskupa) January 7, 2018

L’utilisation du mot "tri", qui n’a pas été relevée par le présentateur, a suscité de vives réactions sur Twitter. "Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Charles Aznavour qui se qualifie lui-même comme fils d'immigré ayant "2 cultures et demi" soit pour le tri des migrants...", écrit notamment une journaliste française. "Quand on utilise le mot "tri" et humain juste à côté, la suite est forcément nauséabonde", peut-on encore lire sur le réseau social.