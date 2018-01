Nouvel An - France: Foule compacte sur les Champs-Elysées à Paris pour assister au feu d'artifice

(Belga) Près de 300.000 personnes se sont rassemblées sur les Champs-Elysées dimanche soir à Paris pour assister au feu d'artifice de la nuit de la Saint-Sylvestre, rapportent les médias locaux.

Une foule "compacte" était présente sur les Champs-Elysées, lieu symbolique de la capitale française, placée sous haute sécurité, rapporte Le Parisien. Environ 1.800 policiers, gendarmes et militaires étaient déployés pour assurer la sécurité d'une "zone de protection", ceinte par plusieurs kilomètres de barrières. La foule a pu y accéder dès 20h00 et les premières animations visuelles et sonores ont eu lieu à partir de 23h00. Un compte à rebours a précédé le feu d'artifice déclenché sur les 12 coups de minuit, marquant le passage à l'an 2018. Des tensions ont marqué la soirée du réveillon dans l'Oise, avec des incendies de voitures en début de nuit qui ont été maitrisés par les pompiers à Montataire, Creil et Villers-Saint-Paul. Les policiers ont aussi été mobilisés dans le quartier Saint-Lucien à Beauvais pour ramener le calme entre les jeunes, rapporte Le Parisien. (Belga)