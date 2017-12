Une patiente retrouvée morte dans un ascenseur du CHR de Lille: que s'est-il passé?

Une enquête a été ouverte pour "recherche des causes de la mort" après la découverte lundi matin du corps sans vie d'une patiente de 53 ans dans un ascenseur du CHR de Lille, a indiqué mardi le parquet.





Elle avait fugué de sa chambre



Cette personne avait "fugué de sa chambre de l'hôpital Claude Huriez dans la soirée de samedi à dimanche en y laissant ses effets personnels et sa disparition a été signalée par les équipes soignantes à la police", a affirmé le service communication de l'hôpital à l'AFP. Cette disparition "a été considérée par l'équipe soignante comme inquiétante puisque cette patiente devait poursuivre son hospitalisation et qu'il y avait un risque pour son état de santé", a ajouté cette source.





"Les causes de sa mort sont pour l'heure inconnues"



Ainsi, "des recherches ont été menées avec la police et la famille pour retrouver cette dame" qui était hospitalisée dans un service de maladies de l'appareil digestif. La patiente a finalement "été retrouvée à 7H00 lundi matin dans un ascenseur du CHR. Les causes de sa mort sont pour l'heure inconnues", a indiqué à l'AFP une source policière.



De son côté, l'hôpital affirme ignorer depuis combien de temps cette femme était dans cet ascenseur. Selon le parquet de Lille, une autopsie doit avoir lieu mardi.