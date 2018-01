"C'est à l'Iran de régler ses propres problèmes", affirme la Russie à l'ONU

(Belga) La Russie a affirmé avec force vendredi à l'ONU qu'il revenait à l'Iran "de régler ses propres problèmes", en dénonçant vivement lors d'une réunion du Conseil de sécurité l'attitude des Etats-Unis vis-à-vis de ce pays.

"Vous gaspillez l'énergie du Conseil", a lancé l'ambassadeur russe Vassily Nebenzia à l'intention des Etats-Unis. L'ambassadrice Nikki Haley avait laissé sa place à son adjointe après son intervention au début de la réunion réclamée par Washington. Le diplomate russe a évoqué des "prétextes fantaisistes" pour cette session, en évoquant une "ingérence dans les affaires intérieures iraniennes". Le Conseil de sécurité se réunit au sujet de la situation en Iran, où des manifestations anti-gouvernement ont lieu depuis plusieurs jours, à la demande des USA, en dépit de la résistance es la Russie, de la France, de la Bolivie et d'autres membres. "La liberté et la dignité humaine ne peuvent pas être séparées de la paix et de la sécurité", a indiqué l'Américaine Nikki Haley. L'ambassadeur Français Delattre a affirmé être "alarmé" par les violences dans les rues de Téhéran et d'autres villes mais que les protestations ne présentaient pas de menace pour la paix et la sécurité. Il a appelé la communauté internationale à faire preuve de vigilance néanmoins. (Belga)