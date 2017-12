37 personnes ont "probablement péri" dans un terrible incendie aux Philippines: "Personne ne peut survivre à cette chaleur"

Trente-sept personnes ont probablement péri dans un incendie survenu dans un centre commercial à Davao, la grande ville du sud des Philippines, région déjà touchée par une tempête meurtrière, ont annoncé dimanche les autorités locales.



Le drame endeuille à nouveau l'archipel pour les fêtes de Noël dans ce pays majoritairement catholique, alors que plus de 200 personnes ont trouvé la mort et 70.000 ont été déplacées au cours du passage de la tempête tropicale Tembin.



Le président Rodrigo Duterte, lui-même natif de Davao dont il a été maire pendant plusieurs décennies, s'est rendu dans la nuit de samedi à dimanche auprès des proches des victimes rassemblés à proximité du centre commercial. Il leur a dit qu'il y avait "zéro" chance de retrouver des survivants, ont affirmé des témoins à l'AFP.



Davao, située à environ 1.000 km de Manille, sur l'île de Mindanao, est la plus grande ville du sud des Philippines et compte 1,5 million d'habitants.

Ils estiment que personne ne peut survivre au milieu de cette chaleur et de cette épaisse fumée noire

Les pompiers ont récupéré dimanche matin un premier corps alors que l'incendie était désormais sous contrôle, a indiqué à la presse la maire de Davao, Sara Duterte, la fille du président.



Ils en ont conclu que toutes les personnes prises au piège dans l'immeuble avaient péri, a-t-elle ajouté: "Ils estiment que personne ne peut survivre au milieu de cette chaleur et de cette épaisse fumée noire".



Le feu a pris samedi matin dans l'immeuble du NCCC Mall, dont le quatrième et dernier étage est occupé par un centre d'appel ouvert 24 heures sur 24 appartenant à la multinationale américaine SSI, une société d'étude de marchés.



L'incendie était finalement sous contrôle dimanche matin, mais les pompiers ont expliqué qu'ils n'étaient pas encore parvenus à la section du bâtiment où la plupart des disparus ont vraisemblablement été pris au piège.





Les proches des victimes s'attendent au pire



Jimmy Quimsing, un marin à la retraite, attendait désespérément des nouvelles de son fils de 25 ans, Jim Benedict, qui travaillait dans le centre d'appel et ne répond plus depuis le début de l'incendie.



Mais M. Quimsing, se prépare au pire, après en avoir discuté avec M. Duterte. "Il nous a dit zéro, personne ne peut survivre dans ces conditions", a-t-il dit. Des propos confirmés en substance à l'AFP par Christopher Go, un assistant du président philippin.



Le maire adjoint de Davao, Paolo Duterte, également un enfant du chef de l'Etat, a affirmé sur Facebook que 37 personnes pourraient avoir été tuées, citant le responsable sur place de la protection contre les incendies.





Les enquêteurs tentent de déterminer la cause de l'incendie



Honeyfritz Alagano, une responsable des pompiers de Davao, a indiqué que l'incendie pourrait avoir été provoqué par une étincelle au troisième étage, qui abritait des produits textile, des meubles en bois et des marchandises en plastique. "Le centre commercial est un espace clos sans ventilation. Quand les pompiers ont tenté d'entrer, ils ont été repoussés par la fumée et les flammes", a-t-elle dit.



"Il est possible qu'alors qu'ils travaillaient, ils n'ont pas réalisé tout de suite qu'il y avait un incendie", a déclaré à l'AFP Ralph Canoy, un policier du district, en référence aux employés du centre d'appel.





Des incendies graves fréquents dans le pays



Les sinistres meurtriers ne sont pas rares aux Philippines, notamment dans les zones de bidonvilles où aucune réglementation anti-incendie n'est appliquée. Le plus meurtrier des incendies est survenu en 1996 dans une boîte de nuit de Manille, faisant 162 morts.



En 2015, 72 personnes avaient trouvé la mort dans l'incendie d'une usine de chaussures de Manille, les survivants accusant la direction d'avoir installé des barreaux aux fenêtres, empêchant toute évacuation.



Le Sud de l'archipel doit par ailleurs composer depuis vendredi avec la tempête tropicale Tembin qui a fait plus de 200 morts, ont annoncé dimanche la police et les organisations humanitaires. Au total, 144 personnes demeurent portées disparues



Selon un communiqué de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-rouge et du Croissant-rouge, 70.000 personnes ont été déplacées.