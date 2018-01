A Chicago, l'hiver est si rude que des dizaines de sans-abri se réfugient dans un tunnel: "Il y a beaucoup d'infections et de pneumonies" (vidéo)

L'hiver est rude cette année aux États-Unis. Au froid polaire, s'ajoutent des chutes de neige importantes. Douze personnes ont perdu la vie depuis la chute spectaculaire des températures. La situation des personnes sans-abri est particulièrement préoccupante: deux d'entre elles sont mortes de froid.

Face aux conditions météo très rudes à Chicago, des personnes sans-abri n'ont trouvé d'autre solution que de se réfugier dans un tunnel. Une situation particulièrement précaire: hier soir, il y faisait -26°. Certaines de ces personnes souffrent de plaies consécutives au froid qui "mord la peau". "Il fait froid, il fait vraiment très froid, témoigne Alford, l'un des sans-abri présent dans le tunnel situé sous l'une des artères principales de la ville. Je crois que les autorités devraient faire plus pour aider les gens qui vivent ici".





Des infections des sinus et des pneumonies

Les associations d'aide aux plus démunis travaillent d'arrache-pied. "On doit tout le temps vérifier la santé de chacun, explique Sandra Collins, infirmière. Le froid provoque des hypothermies, donc les gens ne pensent plus clairement. On voit beaucoup d'infections des sinus ou de pneumonies. Ils ne se font traiter que lorsqu'il est trop tard parce qu'ils ne veulent pas que l'on s'occupe d'eux à l'hôpital".





L'armée du salut fait des rondes

Chicago est aussi la cible de la tempête qui frappe une grande partie des États-Unis. A quelques pas des rivières gelées, l'armée du salut distribue ce qui constitue pour certains le principal repas de la journée. Certains bénévoles ont 26 endroits à visiter en une journée. "Quand il fait si froid, on voit ceux qui ont vraiment besoin de nos services, explique Richard Vargas, directeur du service social de l'armée du salut. Il s'agit de ceux qui ne demandent pas d'aide et qui ne vont pas aux endroits où ils peuvent recevoir de l'assistance".

Les autorités américaines s'attendant à une nouvelle baisse des températures. Elles ne devraient remonter qu'en début de semaine prochaine.