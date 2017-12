Chine : découvrez les immenses sculptures de glace du festival de Harbin (vidéo)

Harbin, capitale de la province chinoise du Heilongjiang (nord-est), accueillera sa plus haute saison touristique sur le thème de la glace et de la neige. Le festival international de sculptures de glace et de neige est un grand événement qui a lieu chaque année. Touristes chinois, étrangers et locaux viennent s’offrir un petit plaisir hivernal et admirer les magnifiques sculptures réalisées avec un souci du détail impressionnant.

Couvrant une superficie de 800.000 mètres carrés, le parc a utilisé cette année 180.000 mètres cubes de glace et 150.000 mètres cubes de neige, soit un nouveau record. Il a été construit en 20 jours et est ouvert officiellement au public depuis peu.

Par ailleurs, les activités principales de la 34e édition du Festival international de glace et de neige commenceront en janvier 2018. Selon les estimations, un million de mètres cubes de glace et de neige seront utilisés pour faire des sculptures de style russe et de styles européens, selon le gouvernement municipal. Une série de compétitions de sculptures de glace sera également organisée.

Origine du festival

Harbin a organisé le premier festival de sculptures sur glace en 1963. Cet évènement a été stoppé lors de la révolution culturelle et fut repris en 1985. Depuis, le festival a lieu chaque année du 5 janvier au 15 février.

Le festival de glace de Harbin marquait la transition de la saison hivernale du nord de la Chine. Au cours de la dynastie des Qing, paysans et pêcheurs fabriquaient des lanternes de glace pour les utiliser comme lampe pendant les longs mois d’hiver. Les techniques utilisées se sont peu à peu développées et le festival est né avec des sculptures plus impressionnantes les unes que les autres.

La glace et la neige sont aujourd'hui devenues la carte de visite cette ville connue comme le "Moscou oriental" pour ses immeubles de style russe, dont la Cathédrale Sainte-Sophie.



Le festival a engendré 40 millions de yuans (6,13 millions de dollars) de revenus lors de la semaine de la Fête du Printemps 2016.