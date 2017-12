Condoléances de la diplomatie belge suite à l'attaque contre l'église copte en Egypte

(Belga) Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR) a condamné vendredi l'attaque terroriste du groupe Etat islamique contre une église en Egypte, tuant neuf personnes.

"Je condamne l'attaque terroriste sur l'église copte de Saint-Mina à Helouane en Egypte et présente mes condoléances aux familles et amis des victimes", a fait savoir sur son compte Twitter le chef de la diplomatie belge dans la soirée de vendredi. La minorité chrétienne en Egypte a été une nouvelle fois la cible du groupe terroriste Etat islamique (EI) qui a revendiqué l'attaque menée par un djihadiste armé dans l'église. Les chrétiens d'Egypte, les coptes, sont depuis un an la cible de plusieurs attentats d'envergure de l'organisation extrémiste, qui ont fait plus de 100 morts.