Découverte à Jérusalem d'un sceau du "gouverneur de la ville", vieux de 2.700 ans

(Belga) Un sceau en argile datant de 2.700 ans et découvert à Jérusalem a été présenté lundi comme une première preuve matérielle de l'existence d'un gouverneur dans cette ville, selon l'Autorité israélienne des Antiquités.

Cet artefact rond de la taille d'un bouton a été trouvé dans un bâtiment sur l'esplanade du mur des Lamentations, dans la Vieille ville de Jérusalem. Il date du sixième ou septième siècle avant notre ère et illustre l'existence d'un dirigeant à Jérusalem, a ajouté l'Autorité dans un communiqué. Cette période correspond à celle du premier temple juif dans la ville sainte. Sur la pièce figurent deux hommes revêtus de robes se faisant face et se tendant la main, avec ce qui semble être une lune entre les deux mains tendues. En dessous de cette représentation, une inscription en ancien hébreu indique: "Au gouverneur de la ville", ce qui correspond aux fonctions de maire. Le sceau était apparemment attaché à une sorte de livraison et servait "de logo ou d'un petit souvenir, envoyé au nom du gouverneur de la ville", a affirmé Shlomit Weksler-Bdolah, qui participe aux fouilles de l'Autorité des Antiquités sur le site du mur des Lamentations. "C'est une découverte très rare", a-t-elle affirmé à l'AFP. Selon elle, ce sceau confirme la mention dans la Bible d'un dirigeant de Jérusalem. "L'importance de cette découverte réside dans le fait que jusqu'à présent, nous ne connaissions l'expression de 'gouverneur de la ville' que par la Bible", a-t-elle souligné. "C'est la première fois que nous trouvons cette mention dans un contexte archéologique (...)." (Belga)