Des étudiants protestent contre le pouvoir à Téhéran: "Des slogans durs ont été lancés contre les dirigeants du pays"

Un petit groupe d'étudiants -entre 50 et 70- ont manifesté devant l'université de Téhéran en scandant des slogans politiques contre le pouvoir, ont rapporté les agences de presse iraniennes Fars et Mehr.



Ce rassemblement est de loin moins important que les manifestations de jeudi et vendredi organisées dans une dizaine de villes de province contre le pouvoir et les difficultés économiques.



Selon une vidéo publiée sur la messagerie cryptée Telegram de l'agence Fars proche des conservateurs, on aperçoit une cinquantaine d'étudiants rassemblés devant l'entrée principale de l'université dans le centre de la capitale iranienne, appelant les gens à les rejoindre.-





"Ni Gaza, Ni Liban, je sacrifie ma vie pour l'Iran"



"Contrairement aux rassemblements des autres villes qui étaient contre la situation économique et l'inflation, ce rassemblement était politique", a affirmé Fars.



"Ni Gaza, Ni Liban, je sacrifie ma vie pour l'Iran", ont scandé les manifestants, en référence à la politique régionale de l'Iran, selon la même source.



Selon l'agence Mehr, des "slogans durs ont été lancés contre les dirigeants du pays".



Sur la vidéo, on peut voir la police anti-émeute déployée sur l'avenue qui borde l'université.