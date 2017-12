Deux Roumains inculpés de piratage des caméras de la police de Washington

Deux ressortissants roumains ont été arrêtés et inculpés d'avoir piraté les systèmes informatiques contrôlant les caméras de surveillance du département de la police de Washington, a-t-on appris jeudi.

Une plainte criminelle rendue publique à Washington indique que les deux pirates, Mihai Alexandru Isvanca, 25 ans, et Eveline Cismaru, 28 ans, ont été arrêtés à Bucarest le 15 décembre et accusés de conspiration et de fraude informatique.

Le ministère de la Justice américain a indiqué que les deux pirates avaient réussi à neutraliser 123 des 187 caméras de surveillance des services de police au début du mois de janvier 2017, en infectant les systèmes informatiques avec un logiciel de rançon, pour tenter d'extorquer de l'argent en échange du déverrouillage du système, selon les documents présentés au tribunal.

L'affaire "était de la plus haute priorité", car elle impactait les préparatifs de l'investiture présidentielle de Donald Trump, selon des responsables.

Le Secret Service - chargé de la protection du président et de son entourage - et d'autres agences se sont "rapidement assurées que le système de caméras de surveillance était sécurisé et opérationnel".

Mihai Isvanca a été placé en détention en Roumanie et Eveline Cismaru est assignée à résidence en attendant la suite des procédures judiciaires.