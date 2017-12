Dubaï: la tour Burj Khalifa illuminée au laser pour célébrer 2018

(Belga) Dubaï a célébré le passage à la nouvelle année avec un impressionnant spectacle de sons et lumières qui a illuminé dimanche à minuit Burj Khalifa, la plus haute tour du monde.

Après un compte à rebours, la tour de 828 mètres a été éclairée par des lasers aux couleurs des Emirats arabes unis (vert, blanc, noir et rouge), avec un portrait du fondateur des Emirats, cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane et l'inscription "2018". Des centaines de milliers de personnes ont assisté à l'événement sous haute sécurité: les routes menant au centre-ville avaient été bouclées et des tentes de premiers secours dressées, mais les festivités se sont déroulées sans incident. Les années précédentes, Dubaï avait organisé des feux d'artifice spectaculaires pour célébrer le passage à la nouvelle année. Mais cette fois, les autorités ont opté pour un spectacle laser dans le but d'entrer dans le livre Guinness des records. (Belga)