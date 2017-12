En 2018, la Chine va s'engager pour un meilleur niveau de vie et soutenir l'ONU

(Belga) La Chine va tenir son rôle pour la défense de l'ordre international et la lutte contre le changement climatique, tout en continuant à améliorer le niveau de vie de ses habitants, a promis le président Xi Jinping dans ses vœux de nouvelle année.

Promettant de continuer à progresser vers "le rêve chinois" et d'améliorer le niveau de vie, notamment pour les plus pauvres, M. Xi, cité par l'agence Chine nouvelle, a fait la "promesse solennelle" de sortir tous ses compatriotes de la pauvreté d'ici 2020. Ce serait la première fois, dans l'histoire millénaire de la Chine, qu'il n'y aurait plus d'extrême pauvreté dans le pays, a-t-il souligné dans ce discours prononcé alors que la Chine entrait dans 2018. Reconnaissant que son gouvernement n'avait peut-être pas suffisamment œuvré en ce sens, il a promis que celui-ci allait intensifier son travail pour "assurer le bien-être de la population". Sur la scène internationale, il a déclaré que la Chine "allait soutenir résolument l'autorité des Nations unies", remplir ses obligations internationales et continuer à s'engager pleinement pour la lutte contre le changement climatique. (Belga)