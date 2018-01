Heather décède quelques heures après avoir dit oui à son petit ami sur son lit d'hôpital

Heather, une jeune femme qui se battait contre le cancer, est décédée quelques heures après s’être mariée avec son fiancé. La cérémonie a eu lieu quelques jours avant Noël au Saint Francis Hospital, une clinique située à Hartford, dans le Connecticut (États-Unis).





Il la demande en mariage le jour où elle apprend qu'elle a un cancer



L’histoire d’amour de David et Heather a commencé il y a deux ans, en mai 2015. Ils se sont rencontrés à un cours de swing. Leur relation a vite évolué. Le 23 décembre 2016, Heather apprend qu’elle a un cancer du sein et le soir même, David la demande en mariage. "Elle ne savait pas que j’allais la demander en mariage ce soir-là, mais je me suis dit qu’elle avait besoin de savoir qu’elle ne traverserait pas cette épreuve toute seule."





Le cancer se répand rapidement



Quelques jours plus tard, le diagnostic s’aggrave, elle est atteinte d’une des formes les plus agressives de cancer du sein. En septembre dernier, David et Heather ont appris que le cancer s’était étendu à d’autres organes, notamment au cerveau. Les médecins pensaient qu’elle ne passerait pas le mois d’octobre, mais elle s’est battue. "Elle était forte. Quelqu’un d’autre aurait abandonné il y a bien longtemps. Les docteurs ont même dit qu’ils ne savaient pas comment elle faisait pour être encore là".





Mariage le 22 décembre



Le mariage était prévu pour le 30 décembre, mais les médecins ont proposé d’avancer la date car l’état d’Heather s’est aggravé. La cérémonie a donc eu lieu le 22 décembre à la chapelle de l’hôpital. "Je savais que ce serait la dernière fois que nous serions ensemble de cette manière, ça ressemblait juste au plus étrange enterrement auquel je suis allé. Ça lui a demandé tellement d’énergie, surtout ce jour-là, pour être capable de parler et de respirer."



18 heures après avoir prononcé ses vœux de mariage, Heather est décédée.