La fin de la Belgique est-elle prévue pour 2028? C'est en tout cas l'une des prévisions, pessimistes, du groupe financier Bloomberg qui vient de publier huit scénarios sur l'avenir du monde dans les 10 prochaines années. En 2015, ces mêmes experts avaient déjà prévu la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (le Brexit) et l'élection de l'Américain Donald Trump. Un reportage de nos journalistes Martin Vachiery et Thomas Decupere.

L'avenir du monde est plutôt angoissant. Voilà le constat, ouvertement pessimiste, du groupe financier Bloomberg. Comme chaque année, le site dresse des prévisions, très documentées, de l'année qui vient. Sauf qu'ici, elles s'étalent sur 10 ans, jusqu'en 2028.

Parmi les huit scénarios, Bloomberg envisage notamment une attaque nord-coréenne (contre les Etats-Unis) en 2018, la réélection de Trump en 2020 ou encore la fin du pétrole en 2028.

Mais une prévision est tout aussi interpellante: Bloomberg prédit la fin de la Belgique dans 10 ans. D'après ces experts financiers, le vieillissement de la population européenne provoquerait une crise de la sécurité sociale et une fracture générationnelle. Conséquence: un éclatement de l'Europe et une séparation de la Belgique en trois entités: la Flandre, la Wallonie et Bruxelles.

Mort de Facebook, Google et Twitter

Les réseaux sociaux ont bouleversé la façon dont les gens s'informent. D'après Bloomberg, le phénomène des fausses informations ou "fake news" deviendrait rapidement incontrôlable. Dans un scénario en 4 étapes, le gouvernement américain serait contraint de bloquer Facebook, Twitter et Google à l'horizon 2025.

Dans les perspectives financières de Bloomberg, plusieurs pays opteraient progressivement pour leur propre monnaie virtuelle... entraînant un effondrement des marchés financiers. Le fameux Bitcoin atteindrait alors 1 million de dollar et provoquerait la disparition des banques... en 2028.

Bloomberg s'est illustré il y a deux ans, en prévoyant de façon extrêmement précise le Brexit et l'élection de Donald Trump... Il faudra désormais attendre une dizaine d'années pour vérifier ces nouvelles prévisions.