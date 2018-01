Ils pêchent des truites à mains nues (vidéo)

Chaque année, un festival hors du commun à lieu en Corée du Sud. Les participants peuvent pêcher des truites sauvages à mains nues dans l'eau glacée.

Le Festival de Glace annuel de Sancheoneo en Corée du Sud a débuté. Les participants vêtus d'un t-shirt pêchent des truites à mains nues. Les règles sont très strictes. Les joueurs ne peuvent pas attraper plus de trois prises et ne peuvent pas rester dans l'eau glacée plus de trois minutes, selon le site french.visitkorea. Les pêcheurs peuvent ensuite faire préparer leurs poissons. D'autres personnes pêchent dans la glace. Les moins téméraires font de la luge, du traîneau ou du patin à glace. Un spectacle de musique anime l'évènement qui se terminera le 28 janvier.



"Ce festival est l'un des principaux festivals d'hiver de la Corée depuis quatre années. Il existe de nombreux programmes spécialement organisés pour que les visiteurs s'amusent et passent un bon hiver, tels que la pêche sur glace, le traîneau sur glace, et la sculpture sur glace illuminée de Harbin", a expliqué Choi Moon-soon, maire de Hwacheon.



"L'année dernière, 1.540.000 personnes ont assisté à ce festival, et comme vous pouvez le voir, nous estimons un nombre similaire de visiteurs cette année", a ajouté l'homme. "Les agriculteurs locaux planifient toute l'année la vente de leurs produits au Festival de Glace de Sancheoneo et les commerçants qui gèrent des hébergements ou des restaurants préparent ce qu'ils peuvent vendre pour le festival. L'économie locale est dynamisée à travers l'hébergement, la restauration, l'agriculture et la création de nouveaux emplois", a précisé le maire.