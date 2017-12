J-1... Le monde se prépare à célébrer le Nouvel An

Ce Réveillon du nouvel an sera d'ailleurs placé sous haute sécurité. Les capitales et grandes villes du monde, comme New York où 2 millions de personnes sont attendues à Times Square, s'y préparent. Un reportage de François Genette.

Les grandes capitales se préparent à célébrer le Nouvel An sous haute sécurité. "Nous avons décidé de maintenir les dispositifs prévus l'an dernier. Toute la ville sera quadrillée. Il y aura 1600 policiers supplémentaires durant le réveillon", a expliqué Thomas Neueundof de la police de Berlin.



L'Etat Islamique est en déroute au Moyen-Orient mais les risques d'attentats sont toujours présents surtout lors d'évènements comme le passage à la nouvelle année. Alors en plus des effectifs de policiers supplémentaires, de nombreux dispositifs seront présents et les touristes devront s'y faire. "Ils verront de très nombreuses barrières, des policiers armés en uniforme et des gardes de sécurité d'agence privée", a détaillé Nick Aldworth, chef inspecteur de la police métropolitaine de Londres.



Mais cette vigilance ne doit tout de même pas faire oublier la fête. A New-York les organisateurs du Réveillon testent déjà leur machine à confettis.