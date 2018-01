L'addiction aux jeux vidéo va être officiellement reconnue comme une maladie: quels en sont les signes?

Le "trouble du jeu vidéo" (Gaming disorder) va être reconnu prochainement comme une maladie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a annoncé vendredi à Genève un porte-parole de l'agence de l'ONU.

Les risques d'addiction liés au "trouble du jeu vidéo" vont être ajoutés à la 11e liste de la Classification internationale des maladies (CIM), qui sera publiée en juin, a précisé Tarik Jasarevic lors d'un point de presse. Cette liste, dressée par l'OMS, est basée sur les conclusions d'experts de la santé dans le monde entier.



La définition courante de ce "gaming disorder" est "un comportement lié aux jeux vidéos sur internet ou hors ligne, qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité croissante accordée au jeu par rapport à d'autres activités, au point qu'il prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt", a expliqué M. Jasarevic.



Parmi les autres symptômes figurent "la poursuite et l'augmentation de l'activité de jeu malgré l'apparition de conséquences négatives".



Selon les experts de l'OMS, un individu doit montrer une addiction anormale au jeu pendant au moins un an avant d'être diagnostiqué comme souffrant de ce trouble, qui va être classé comme "un comportement addictif", a ajouté le porte-parole.



Mais il a souligné qu'il était prématuré de spéculer sur l'ampleur du problème.



"Le trouble du jeu vidéo est un concept relativement nouveau et les données épidémiologiques dans la population n'ont pas encore été rassemblées", a-t-il dit.



Malgré l'absence de statistiques, "les experts de la santé sont d'accord pour dire qu'il y a un problème" et que la prochaine inclusion du "gaming disorder" dans la CIM est une étape "appropriée", a affirmé M. Jasarevic.



"Il y a des gens qui appellent à l'aide", a-t-il poursuivi, en notant que la reconnaissance formelle de leur condition contribuera à déclencher de nouvelles recherches et de nouvelles ressources pour combattre ce problème.