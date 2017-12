L'incendie d'un centre commercial aux Philippines fait craindre près de 40 décès

(Belga) Alors qu'une grande partie de l'île philippine de Mindanao doit actuellement faire face à des tempêtes tropicales meurtrières et dévastatrices, un autre drame s'est produit ce week-end dans le sud-est de l'île, dans la ville de Davao. Un incendie incontrôlable s'y est déclaré dans un centre commercial samedi matin, menant à l'évacuation de clients et employés mais en enfermant également de nombreux autres dans la structure en proie aux flammes. Dimanche matin (samedi soir en Belgique), l'incendie est toujours en cours, et les autorités locales ont annoncé aux familles que les chances de survie des personnes qui n'ont pu quitter le bâtiment sont estimées à "zéro". On craint ainsi près de 40 décès.

L'incendie aurait débuté en milieu de matinée, samedi, à un étage supérieur du NCCC (New City Commercial Center) Mall. Selon les pompiers, l'alerte a été donnée vers 09h30, après un départ de flammes au 3e étage. Si, dans un premier temps, la communication des gestionnaires du centre commercial se voulait rassurante, un communiqué mentionnant "aucune victime rapportée" et une situation "sous contrôle" des pompiers, la nouvelle a ensuite circulé que des employés de services situés aux étages supérieurs se seraient retrouvés enfermés par les flammes. Il serait notamment question d'employés d'un centre d'appels téléphoniques installé au 4e étage et ouvert 24h/24. En début de soirée samedi, les médias ont relayé des photos de la façade déformée, dévoilant un véritable brasier en pleine activité. Le président philippin Rodrigo Duterte s'est rendu sur place dans la nuit, rejoignant les proches, auxquels des religieuses et prélats étaient venus offrir un soutien psychologique. Il s'est adressé aux familles des personnes coincées à l'intérieur de la structure rougeoyante, leur annonçant qu'il était estimé que leurs chances de survie, après plus de 10 heures d'incendie, étaient nulles. Sur les réseaux sociaux, le vice-maire de Davao, Paolo "Pulong" Duterte, fils du président, a publié un appel à prier pour les victimes, ajoutant une liste comportant 37 noms, ceux des personnes présumées disparues dans l'incendie du centre commercial.