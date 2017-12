L'ONU ferme l'accès aux ports mondiaux à 4 navires nord-coréens

(Belga) Le Conseil de sécurité des Nations unies a banni jeudi des ports du monde entier quatre navires nord-coréens soupçonnés de transporter ou d'avoir transporté des marchandises interdites par des sanctions internationales contre la Corée du Nord, a appris l'AFP de sources diplomatiques.

Ces navires sont les cargos Ul Ji Bong 6, Rung Ra 2, Sam Jong 2 et Rye Song Gang 1, selon les mêmes sources. Cette interdiction avait été demandée par les Etats-Unis, dans le cadre d'une liste comprenant dix navires de différentes nationalités. Mais la Chine n'a accepté de cibler que les quatre bateaux nord-coréens qui y figuraient, selon des diplomates s'exprimant sous couvert d'anonymat. "Seulement quatre navires ont été acceptés" pour l'interdiction, "mais la procédure reste ouverte" pour les autres navires, a indiqué l'un de ces diplomates. Outre les quatre navires nord-coréens, la liste soumise courant décembre par les Etats-Unis comprenait le pétrolier Lighthouse Winmore, battant pavillon de Hong Kong, le pétrolier Billions No. 18 (Palau), le cargo Xin Sheng Hai (Belize), le cargo Kai Xiang (Hong Kong), et les bateaux Yu Yuan (Chine) et Glory Hope 1 (aussi identifié sous le nom Orient Shenyu, Panama). Aucune précision n'a pu être obtenue dans l'immédiat sur les cargaisons litigieuses. En 2017, le Conseil de sécurité a imposé trois séries de sanctions à la Corée du Nord: le 5 août (fer, charbon, pêche...), le 11 septembre (textile, limitation de livraisons de pétrole), et le 22 décembre (produits pétroliers raffinés notamment). Récemment, les Etats-Unis avaient dénoncé la poursuite de trafics permettant à la Corée du Nord de s'approvisionner en produits interdits par l'ONU, notamment avec des transbordements de cargaisons entre différents navires en haute mer. L'interdiction de ports pour des navires suspects, sauf exception humanitaire décidée à l'avance par le Comité des sanctions est prévue dans la résolution adoptée le 5 août et avait été reprise dans les résolutions suivantes. En application de cette disposition, l'ONU avait déjà identifié le 5 octobre "quatre navires" transportant des marchandises interdites. Leur interdiction "de ports" dans le monde entier avait été une "première dans l'histoire des Nations unies", selon Hugh Griffiths, coordonnateur des experts de l'ONU chargés de l'application des sanctions contre Pyongyang. Ces quatre navires, battant pavillon des Comores, de Saint Kitts et Nevis, du Cambodge et de la Corée du Nord, ont été visés pour transport illicite de charbon, de fer ou de poissons nord-coréens. (Belga)