La Colombie envoie 50 tonnes de jambon au Venezuela

(Belga) La Colombie a envoyé 50 tonnes de jambon au Venezuela, où cette denrée prisée lors des fêtes de fin d'année fait défaut, suscitant la colère des Vénézuéliens déjà confrontés à diverses pénuries.

Deux premiers camions en provenance de Colombie et transportant environ 50 tonnes de jambon sont arrivés vendredi soir au Venezuela, a indiqué samedi à l'AFP une source à Direction des douanes colombiennes. "Il y a d'autres camions prêts (à partir) mais ils n'ont pas fini les formalités", a-t-on ajouté. Le manque de jambon à l'os a provoqué ces derniers jours de petites manifestations au Venezuela, où les habitants espéraient que cette denrée serait disponible et vendue à des prix subventionnés pour la fin de l'année, comme l'avait promis le président socialiste Nicolas Maduro. Le président Maduro a reconnu des accrocs dans la distribution des fameux jambons mais il a mis cela sur le compte d'un boycott international lié selon lui aux sévères sanctions financières infligées par Washington et à un "sabotage" du Portugal, d'où est importée cette viande. Plongés dans une profonde crise politique et économique, les Vénézuéliens subissent de sévères pénuries d'aliments de base et de médicaments, alors que le FMI prévoit une inflation de 2.300% en 2018. (Belga)