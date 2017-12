La France va aider le Niger à scolariser plus de jeunes filles

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a annoncé samedi à Niamey que la France allait aider financièrement le Niger à accroître le nombre de jeunes filles scolarisées dans ce pays qui veut réduire le nombre de mariages et de grossesses précoces.

"Notre objectif est de mettre fin aux mariages et aux grossesses précoces (...) Nous demandons à la France de nous aider", a déclaré le président nigérien Mahamadou Issoufou au cours d'une conférence de presse commune au second jour de la visite de son homologue français. La France va lancer, selon M. Macron, un nouveau programme de 15 millions d'euros, en plus des projets déjà en cours, pour "appuyer cette politique d'autonomisation des jeunes filles", en leur permettant de rester scolarisées au-delà de l'école primaire. Le président français avait déjà insisté sur cette nécessité dans son discours "à la jeunesse africaine" prononcée à Ouagadougou en novembre. Le problème est particulièrement aigu au Niger, où "la démographie est un défi terrible pour le peuple nigérien", a rappelé M. Issoufou, avec un taux de progression de sa population de 4% par an à raison de plus de sept enfants par femme (record mondial). À ce rythme, "la population du Niger va doubler tous les 18 ans. Nous sommes 21 millions et serons 42 millions dans 18 ans. Nous devriendrons en 2050 le pays le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria". Lutter contre la démographie galopante est, selon lui, l'un des moyens de lutter à la fois contre les migrations et contre la menace des groupes armés, notamment djihadistes, qui profitent de cette situation. Les projets éducatifs français au Niger sont menés par l'Agence française de développement (AFD), qui a mis en place un programme spécifique de développement pour les pays du Sahel, d'une enveloppe de 200 millions d'euros. L'action sociale est considérée comme indispensable pour que les opérations de la force française Barkhane soient efficaces. Le programme annoncé samedi permettra de financer des allocations familiales qui seront notamment conditionnées à la scolarisation des enfants, et notamment des filles. "Dans tous les pays où de telles allocations sont en place, on a constaté une amélioration" de la scolarisation, a souligné Rémy Rioux, le directeur-général de l'AFD, présent à Niamey. Au total, la France va apporter une aide de 400 millions d'euros au Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, pour la période 2017-2021. (Belga)