Le bilan de l'incendie du Bronx grimpe à 13 morts

(Belga) L'incendie meurtrier de la semaine dernière dans le Bronx, à New York, a fait une nouvelle victime jeudi, un homme de 27 ans décédé de ses blessures, portant le bilan à 13 morts, a indiqué la police new-yorkaise.

L'homme qui a succombé à l'hôpital a été identifié par la police comme étant Holt Francis. Trois autres membres de sa famille - sa femme Karen et ses deux fillettes de deux et sept ans - avaient déjà péri dans cet incendie le 28 décembre, le plus meurtrier survenu à New York depuis 1990. L'enquête a montré que le feu avait été déclenché par un enfant de 3 ans qui jouait avec une cuisinière à gaz. L'incendie s'est propagé à toute vitesse dans l'immeuble de 25 appartements, tout proche du zoo du Bronx: la mère a quitté l'appartement avec ses deux enfants, en laissant la porte ouverte, permettant aux flammes de gagner très vite les étages supérieurs, avait expliqué le chef des pompiers new-yorkais au lendemain du drame. Les victimes, dont quatre enfants, étaient de tous âges, de un à plus de 50 ans. (Belga)