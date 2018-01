Le bilan du naufrage d'un ferry en Indonésie grimpe à 12

(Belga) Le naufrage d'un ferry le long des côtes indonésiennes a fait 12 morts cette semaine, une personne est toujours portée disparue, rapportent les autorités de secours vendredi.

Le ferry a chaviré dans une mer agitée le long de Sumatra, voyageant de Banyuasin à Palembang mercredi, a affirmé Muhammad Syaugi, le chef de l'agence de nationale de recherche et secours. Deux personnes ont été retrouvées mortes le jour de l'accident et les corps de 10 autres personnes ont été retrouvés jeudi et vendredi tôt, a-t-il indiqué. Une victime reste portée disparue. (Belga)