Les Etats-Unis investissent plus de 200 millions dans l'infrastructure militaire en Europe

(Belga) Les Etats-Unis vont investir plus de 200 millions de dollars pour rénover ou moderniser certaines installations - dont des bases aériennes - devant être utilisées en Europe par l'US Air Force, principalement pour acheminer des renforts ou stocker du matériel afin de "dissuader" une agression russe, révèle le budget 2018 du Pentagone.

Ces dépenses (214,2 millions de dollars en tout pour l'année fiscale 2018, qui a débuté le 1er octobre dernier) s'inscrivent dans le cadre de l'"European Deterrence Initiative" (anciennement "European Reassurance Initiative"). Ces fonds permettront de rénover ou de moderniser certains aérodromes - comme à Amari (Estonie), Sliac et Malacy (Slovaquie), Lielvärde (Lettonie), Kecskmet (Hongrie) ou Campia Turzii (Roumanie), mais aussi Keflavik (Islande). Près d'un tiers du montant (67 millions de dollars) sera consacré à la "Central Region Storage Facility", un dépôt logistique installé à Sanem, au Luxembourg. Ce site accueille le 86th Materiel Maintenance Squadron de l'US Air Force et sert à la projection de forces. L'US Army a pour sa part décidé, à la suite de l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou et des tensions avec la Russie, de réactiver plusieurs de ses dépôts abandonnés après la fin de la Guerre froide en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Notamment celui de Zutendaal (Limbourg) afin d'y entreposer du matériel militaire conventionnel dans le cadre de l'Otan, avec à la clé la création de plus de 150 emplois. Il devrait être pleinement opérationnel au 1er mai prochain. (Belga)