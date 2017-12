Liberia: George Weah officiellement proclamé vainqueur de la présidentielle

(Belga) Le sénateur et ancien footballeur George Weah a été officiellement proclamé vendredi soir vainqueur de l'élection présidentielle au Liberia par la Commission électorale nationale (NEC), qui l'a crédité de 61,5% des suffrages contre 38,5% à son concurrent, le vice-président sortant Joseph Boakai.

"Le résultat final se situe à 732.185 voix pour le CDC (la Coalition pour le changement démocratique de George Weah), représentant 61,5% des suffrages", a déclaré lors d'une conférence de presse le président de la NEC, Jerome Korkoya. Le Unity Party (Parti de l'Unité) de Joseph Boakai a "remporté 457.579 voix, représentant 38,5%" des suffrages, a-t-il ajouté. "En vertu des pouvoirs accordés à la Commission électorale par la Constitution et la nouvelle loi électorale de la République du Liberia, et sur la foi des résultats juste annoncés, je déclare, au nom du directoire des commissaires, la victoire du ticket présidentiel du sénateur George Weah et de Jewel Howard-Taylor lors du second tour de l'élection présidentielle le 26 décembre 2017", a-t-il proclamé. Ces pourcentages sont identiques à ceux annoncés jeudi soir par la NEC après le décompte de plus de 98% des bulletins. Plus tôt dans la journée, M. Boakai avait félicité George Weah pour sa victoire et indiqué qu'il reconnaissait les résultats rendus publics par la NEC, après avoir contesté en vain pendant des semaines ceux du premier tour du 10 octobre. (Belga)