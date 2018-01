Manifestation à Hong Kong contre le placement d'une gare sous contrôle chinois

(Belga) Des Hongkongais en colère ont manifesté lundi dans le centre-ville pour contester la décision d'imposer la loi chinoise sur une partie de la gare de Hong Kong, qu'ils dénoncent comme une ingérence de Pékin.

Les manifestants protestaient contre un accord de "colocation" en vertu duquel une partie d'un nouveau terminal ferroviaire, construit au coeur de la ville, sera soumis à la loi chinoise pour les besoins des contrôles d'immigration. La ligne à grande vitesse reliant Canton et Shenzhen -- les deux mégapoles du sud de la Chine -- à Hong Kong doit ouvrir cette année. Elle suppose la mise en place d'un bureau de contrôle des passeports conjoint, avec des policiers et fonctionnaires de Chine populaire, dans l'enceinte même de la gare ferroviaire de Hong Kong, dans le quartier portuaire de Kowloon. Le parlement chinois a approuvé cette disposition la semaine dernière. L'ultime étape avant sa mise en place sera un vote par le conseil législatif hongkongais, majoritairement pro-Pékin. Les législateurs pro-démocratie, les militants et certains avocats considèrent ce projet comme une violation de la loi fondamentale hongkongaise, qui dispose que les lois chinoises ne s'appliquent pas à Hong Kong, sauf à de rares exceptions. Le gouvernement de Hong Kong, favorable à Pékin, rétorque que le projet est dans l'intérêt des voyageurs. Les autorités locales et chinoises assurent qu'il n'affectera en rien l'autonomie de la ville. La manifestation de lundi a fait halte devant le siège du gouvernement, sur le "Civic Square", un lieu traditionnel de protestation récemment rouvert au public après sa fermeture par les autorités pendant les rassemblements de 2014. (Belga)