Mexique: nouvel assassinat d'un responsable politique

(Belga) Un militant du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), au pouvoir au Mexique, a été assassiné par balles dans l'Etat de Guerrero, dans le sud du pays, ont annoncé lundi les autorités locales.

C'est le quatrième responsable politique abattu au Mexique depuis jeudi. Adolfo Serna, 35 ans, qui voulait obtenir l'investiture du PRI pour être candidat à la mairie de la ville d'Atoyac, proche de l'océan Pacifique, a été abattu dans la soirée de dimanche près de son domicile, a déclaré dans un communiqué le service de sécurité de l'Etat de Guerrero. Le ou les auteurs du meurtre n'ont pas été identifiés. Entre jeudi et samedi, trois militants d'une autre formation politique, le Parti de la révolution démocratique (PRD, gauche), ont été assassinés par des inconnus. Les victimes sont un conseiller municipal de l'Etat de Tabasco, dans le sud-est, le maire de la commune de Petatlan, dans l'Etat de Guerrero, et un député de l'Etat de Jalisco, dans l'ouest. Nombre de responsables politiques locaux ont été tués ces dernières années au Mexique, durement frappé par la violence liée au crime organisé. Selon les chiffres du ministère fédéral de l'Intérieur, il y a eu 23.101 meurtres au Mexique de janvier à novembre 2017, ce qui fait déjà de cette année la plus meurtrière depuis 1997, date à laquelle les autorités ont commencé à comptabiliser ces faits. (Belga)