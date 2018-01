Mogherini à Cuba: "face à ceux qui érigent des murs, nous voulons bâtir des ponts"

(Belga) La haute représentante de l'Union Européenne pour les Affaires étrangères Federica Mogherini a critiqué mercredi, lors d'une visite à Cuba, les politiques visant à isoler l'Etat des Caraïbes, soulignant le désir des Européens d'oeuvrer, au contraire, à "bâtir des ponts". Son discours est interprété par des analystes de la question cubaine comme une critique plus ou moins indirecte de la politique américaine en la matière, et des agissements du virulent occupant de la Maison Blanche Donald Trump.

"Il y a ceux qui tentent d'isoler Cuba. Nous, Européens, voulons montrer, au contraire, que nous sommes plus proches que jamais de vous", a lancé Mogherini lors d'une conférence à La Havane. "Face à ceux qui érigent des murs et ferment des portes, nous voulons bâtir des ponts et ouvrir des portes à travers la coopération et le dialogue", a poursuivi la cheffe de la diplomatie de l'UE. La visite officielle de Federica Mogherini est la première depuis l'entrée en vigueur (application provisoire), en novembre dernier, de l'"accord de dialogue politique et de coopération" (ADPC) entre l'UE et Cuba. Il s'agissait du tout premier accord entre l'Union et cet Etat longtemps maintenu isolé sur la scène internationale. L'accord avait été signé par les deux parties en décembre 2016, et approuvé par le Parlement européen en juillet 2017. Il doit notamment "favoriser le dialogue et la coopération en vue de promouvoir le développement durable, la démocratie et les droits de l'homme", avait communiqué la Commission en novembre. (Belga)