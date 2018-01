Netanyahu réitère son appel à fermer l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réitéré dimanche son appel à démanteler l'agence des Nations unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA), qu'il accuse d'être anti-israélienne, a indiqué un communiqué de son bureau.

"L'existence même de l'UNRWA perpétue le problème des réfugiés palestiniens ainsi que le narratif du soi-disant droit au retour, dont l'objectif réel est la destruction de l'Etat d'Israël", a-t-il affirmé lors du Conseil des ministres hebdomadaire.

"C'est pourquoi il est temps de démanteler l'UNRWA et de fusionner ses activités avec celles du Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR)", a ajouté M. Netanyahu, rappelant qu'il avait tenu des propos similaires en juin lors de la visite en Israël de la représentante des Etats-Unis à l'ONU, Nikki Haley.

Les Palestiniens sont les seuls à disposer d'un organisme d'aide qui leur est propre alors que des millions d'autres réfugiés dans le monde sont pris en charge par le HCR, a-t-il affirmé.

Le Premier ministre israélien s'est en outre dit "entièrement d'accord avec les critiques virulentes du président Trump", qui a menacé la semaine dernière de supprimer l'aide financière américaine à destination des Palestiniens.

En 2016, les Etats-Unis ont versé 319 millions de dollars (265 M EUR) d'aide aux Palestiniens via leur agence de développement (USAID), selon des chiffres disponibles sur le site de l'agence. A cela s'ajoutent 304 millions de dollars (252 M EUR) d'assistance versés par Washington aux programmes de l'ONU dans les Territoires palestiniens.

L'UNRWA distribue de l'aide et offre des services sociaux. Elle a aussi ouvert des centres de formation d'enseignants, des dispensaires et gère des centaines d'écoles accueillant des enfants palestiniens dans la bande de Gaza, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est annexée ainsi qu'au Liban, en Jordanie et en Syrie.

Dans un communiqué, le porte-parole de l'UNRWA Chris Gunness a rappelé dimanche que le mandat de l'agence venait de l'Assemblée générale des Nations unies et que la tâche qu'elle lui fixait était de "continuer à fournir ses services jusqu'à ce qu'une solution juste et pérenne soit trouvée pour les réfugiés palestiniens".

"Ce qui perpétue la crise des réfugiés est l'échec des parties (en conflit) à mettre fin à cette situation", a-t-il ajouté. "Ceci nécessite d'être résolu dans le contexte de négociations de paix, basées sur les résolutions de l'ONU et le droit international, et requiert un engagement actif de la communauté internationale".