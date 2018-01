Niger: nomination d'un nouveau chef d'état-major des armées

(Belga) Le président nigérien Mahamadou Issoufou a nommé vendredi le général Ahmed Mohamed au poste de chef d'état-major des Forces armées nigériennes (FAN), en remplacement du général Seyni Garba en poste depuis 2011, a annoncé le gouvernement dans un communiqué.

"Le général de corps d'armée Ahmed Mohamed, est nommé chef d'état major général des armées, en remplacement du général d'armée Seyni Garba, admis à faire valoir ses droits à la retraite", souligne un communiqué du conseil des ministres lu à la radio. Le président Issoufou "a rendu un vibrant hommage" au général Seyni Garba "pour services rendus à la nation" et "a loué la loyauté, la compétence, la discrétion et l'efficacité" du général Garba à la tête des FAN, note le communiqué. Agé de 63 ans, Seyni Garba avait succédé au général Salou Souleymane, incarcéré depuis fin 2015 pour son implication présumée dans une tentative de coup d'Etat révélée par le président Issoufou. Promu en novembre général de corps d'armée, Ahmed Mohamed était jusqu'ici l'adjoint au général Garba. Depuis quelques années, le Niger est confronté à des attaques des groupes jihadistes sahéliens mais aussi des islamistes nigérians de Boko Haram. Autour de cet immense pays, Mali, Libye et Nigeria sont tous confrontés à des groupes armés jihadistes. Le Niger est membre, avec le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, de la force antijihadiste G5-Sahel, qui doit à terme compter 5.000 hommes et aura la possibilité de s'affranchir des frontières. Il fait également partie de la Force régionale formée du Nigeria, du Tchad et du Cameroun qui combat Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. (Belga)