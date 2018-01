Seize personnes ont été blessées mardi dans un incendie qui a éclaté dans le Bronx, à New York, ont indiqué les pompiers new-yorkais sur Twitter. La vie des victimes n'est pas en danger. Plus de 200 hommes du feu sont à l'œuvre pour maîtriser l'incendie, précisent encore les pompiers. Un autre incendie s'était déclenché la semaine dernière à New York, coûtant la vie à 12 personnes.