Purge anti-corruption en Arabie: un ministre libéré "reprend le travail"

(Belga) Un ministre saoudien détenu dans le cadre d'une vaste purge anti-corruption est apparu en personne à une réunion du gouvernement mardi à Ryad, selon les médias locaux.

L'agence de presse officielle SPA a publié sur Twitter un photomontage montrant le roi Salmane, le prince héritier Mohammed ben Salmane et le ministre d'Etat Ibrahim al-Assaf, qui figurait parmi des dizaines de personnalités influentes accusées de corruption et détenues dans un palace de la capitale saoudienne. Selon le quotidien Sabq, proche du gouvernement, M. Assaf "a repris le travail" mardi. "Son innocence a été établie et il a quitté le Ritz-Carlton", précise le journal. D'après le procureur général, la plupart des détenus sont parvenus à un accord financier avec les autorités pour retrouver la liberté. Au total, plus de 200 personnalités influentes, dont des ministres, ex-ministres ou le prince milliardaire Al-Walid ben Talal, avaient été arrêtées en novembre dans le cadre de la purge anti-corruption. Les autorités saoudiennes affirment que la purge visait uniquement à s'attaquer à la corruption endémique, alors que le royaume cherche à diversifier son économie trop dépendante du pétrole. Elle a également été lancée alors que le prince héritier cherche à renforcer son emprise sur le pays. (Belga)