Saut à skis: Stoch récidive à Garmisch-Partenkirchen

Deux concours, deux victoires: le Polonais Kamil Stoch s'est de nouveau imposé lundi à Garmisch-Partenkirchen, deuxième étape de la Tournée des Quatre Tremplins, le plus prestigieux tournoi de la saison de saut à skis.

Déjà vainqueur de la Tournée la saison dernière, Stoch a devancé l'Allemand Richard Freitag, tout comme lors de la première étape à Oberstdorf samedi.

Le jeune Norvégien Anders Fannemel complète le podium.

Avec des sauts à 135,5 puis 139,5 mètres, le double champion olympique polonais n'a laissé aucune chance à Freitag (132 et 137 mètres) pourtant soutenu par plus de 20.000 supporteurs, passionnés par une compétition qui avait attiré 5,67 millions de téléspectateurs sur la chaîne allemande ARD samedi.

Stoch, qui a dû attendre de longues minutes sur la rampe d'élan en raison de sautes de vent, a parfaitement géré la situation: "C'était un défi pour moi, a-t-il dit, dans ces cas-là, il faut trouver son propre système, rester très concentré sur ce que l'on sait faire. C'est sans doute mon expérience, je ne suis plus un jeune homme", a-t-il plaisanté.

Homme des grands événements, Stoch n'avait remporté aucune épreuve de coupe du monde cette saison. A 30 ans, il est une star de sa discipline, médaillé d'or sur le grand et le petit tremplin aux JO de Sotchi 2014. Après une saison moyenne en 2015-2016, il est revenu au plus haut niveau grâce à un nouvel entraîneur et à une approche psychologique modifiée.

Le Polonais est le premier sauteur depuis le Norvégien Anders Jacobsen (2012-2013) à remporter les deux premiers concours de la Tournée. Jusqu'à présent, un seul homme a réussi le grand Chelem en gagnant sur les quatre tremplins la même année, l'Allemand Sven Hannawald (2002), une légende de son sport.

Son second Richard Freitag, triple vainqueur et au total cinq fois sur le podium en coupe du monde cette saison avant la Tournée, confirme à 26 ans sa forme actuelle et ses prétentions à une médaille olympique à Pyeongchang en février.

La Tournée quitte désormais l'Allemagne pour l'Autriche, où se dérouleront les deux derniers concours: le 4 janvier à Innsbruck et le 6 janvier à Bischofshofen.

Aucun Français ne s'est qualifié lundi pour le deuxième saut, où ne sont admis que les 30 meilleurs de la première manche.Vincent Descombes-Sevoie est 44e avec un saut à 118 mètres.