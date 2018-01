SpaceX lance un engin dans le cadre d'une mission secrète du gouvernement américain

(Belga) Après plusieurs reports, la société californienne SpaceX a lancé dimanche soir "un engin spatial" dans le cadre d'une mission secrète du gouvernement américain seulement connue sous le nom de "Zuma".

La fusée Falcon 9 a décollé de Cap Canaveral en Floride à 20h00 heure locale (02h00 HB), selon les images en direct retransmises par SpaceX. SpaceX et le Pentagone n'ont pas répondu à des questions de la presse sur la nature de cette mission. Le groupe Northrop Grumman, qui a fabriqué cet engin, a seulement indiqué que le client était le gouvernement américain et que "la charge" serait placée sur une orbite basse, sans fournir d'autres précisions. SpaceX, créée et dirigée par le milliardaire Elon Musk, a déjà effectué deux lancements de missions secrètes, dont un satellite espion du National Reconnaissance Office et l'avion spatial non-habité X-37B de l'US Air Force. Comme cela devient une routine, après le lancement, SpaceX a fait revenir avec succès dans l'atmosphère le premier étage de Falcon 9, qui est revenu se poser en douceur sur le sol près de Cap Canaveral moins de huit minutes après le lancement. Ce succès a marqué le vingtième atterrissage réussi du premier étage de la fusée depuis que SpaceX a commencé à effectuer cette manoeuvre pour récupérer cette partie la plus coûteuse du lanceur afin de la réutiliser et de réduire les coûts des vols orbitaux. Il s'agit du premier tir de SpaceX pour 2018, après un nombre record de 18 lancements en 2017. SpaceX compte accélérer les cadences de tir d'environ 50% cette année par rapport à 2017, soit de 25 à 30 missions au total, avait indiqué en novembre dernier Gwynne Shotwell, directrice générale de SpaceX (Belga)